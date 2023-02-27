ГК «Юг Руси» приобрела Павловский элеватор в Краснодарском крае

Группа компаний «Юг Руси» взяла под свой контроль компанию ОО «ТК "Колос"», управляющую крупнейшим в России Павловским элеватором. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщает «Ъ».

Предприятие располагается в Краснодарском крае, в 140 км от региональной столицы. Его мощность хранения составляет 80 тыс. т. До 2005 года комплекс принадлежал «Русагро», позже перешел в распоряжение международной компании Cargill. Владелец вновь сменился в 2018 году. Последними собственниками актива перед передачей «Югу Руси» были Андрей и Светлана Шершневы.

В «Юге Руси» рассказали, что приобретение Павловского элеватора позволит повысить сырьевое обеспечение маслозаводов, нарастить производство, а партнеры группы смогут сократить логистическое плечо при доставке на комплекс.

ГК «Юг Руси», принадлежащая предпринимателю Сергею Кислову, в прошлом году сообщила о продаже своих земельных активов. Группа решила отказать от части бизнеса, чтобы сосредоточиться на развитии направления маслоэкстракционной переработки. Холдинг включает девять МЭЗ в Ростовской области и Краснодарском крае. В 2021 году «Юг Руси» занял второе место в России по выпуску бутилированного подсолнечного масла (бренды «Золотая семечка», «Аведовъ»). В 2022 году заводы «Юга Руси» переработали около 1,5 млн тонн подсолнечника. Выручка ООО «МЭЗ Юг Руси» в 2021 году составила 66,36 млрд руб. (рост на 19,8%).

Анастасия Назарова