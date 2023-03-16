Два месяца будут идти свайные работы на стройплощадках нижегородского метро

Круглосуточное ведение работ на строительных площадках новых станций метро на пл. Сенная и ул. Горького в Нижнем Новгороде связано с необходимостью соблюдать непрерывный технологический процесс при заливке бетонных свай. Это требуется для стабилизации грунта и грунтовых весенних вод перед началом разработки стартовых котлованов, сообщает администрация города, отвечая на вопросы нижегородцев в социальной сети «ВКонтакте». По данным мэрии, свайные работы на площадках продлятся до двух месяцев.

Несмотря на необходимость непрерывного производственного процесса, подрядчику направлены письменные предостережения о соблюдении «Закона о тишине». Также возможно появление «окон тишины» в самое чувствительное для сна время. При несоблюдении этих предостережений к подрядчику будут применяться штрафные санкции.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ранее жители улицы Горького пожаловались на трещины в их домах, появившиеся после начала свайных работ на соседней стройплощадке. Также нижегородцы говорят, что не могут нормально отдохнуть по ночам, так как свайные работы на стройплощадке идут в круглосуточном режиме.

В Главном управлении по строительству метро (ГУММиД) заявили, что проверят трещины в домах, чтобы установить причину их появления. В ГУММиД считают, пока рано говорить о том, что причиной появления трещин стало строительство стартового котлована метро. Также ГУММиД обязал подрядчика предоставить отчет об уровне шума.

Андрей Репин