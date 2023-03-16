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Жительница Удмуртии лишилась почти 500 тысяч рублей после передачи карты молодому человеку

В столице Удмуртии в изолятор временного содержания поместили 29-летнего ранее судимого жителя Сарапула. Мужчину подозревают в краже с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, по версии следствия, мужчина познакомился с 39-летней женщиной, на банковском счете которой имелась крупная сумма денег. В один из дней потерпевшая передала молодому человеку свою банковскую карту, чтобы тот оплатил заказанные ими продукты.

Однако мужчина получил карту и перестал выходить на связь. Вскоре женщина выяснила, что с ее счета похищено 436 тыс. руб.

Мужчину объявили в розыск, после чего при задержании у него изъяли 230 тыс. руб. Похищенные деньги он потратил на развлечения и погашение долгов. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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