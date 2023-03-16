На Кубани будет простроен новый общевойсковой полигон

Члены координационной парламентской группы по вопросам спецоперации во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком посетили центр подготовки военнослужащих в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Участники мероприятия заложили первый камень нового общевойскового полигона на территории центра.

Новый полигон будет включать более 70 объектов, а также полевую базу. На полигоне будут оборудованы 67 новых учебных мест, танкодромы, учебные классы, стрельбища. Андрей Турчак, выступая перед собравшимися, отметил, что объект будет создан с учетом опыта специальной военной операции. «Очень важно, что полигон развивается, совершенствуется его материально-техническая база. Уверен, что все это будет способствовать качественной боевой подготовке наших военнослужащих в соответствие со всеми вызовами современного времени», – подчеркнул господин Турчак.

Анна Перова, Краснодар