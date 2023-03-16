Бастрыкин поручил доложить об обнаружении двоих детей у тел мертвых родителей в Екатеринбурге

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), возбужденное после обнаружения в Екатеринбурге тел мужчины и женщины, вместе с которыми три дня были заперты два маленьких ребенка. Доклад представит исполняющий обязанности руководителя СУ по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Пару нашли мертвыми в квартире дома на ул. Таганской. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга заявлял, что тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу, по предварительным данным, смерть граждан не носит криминального характера.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, детей, двухгодовалого мальчика и трехмесячную девочку, с обезвоживанием доставили в больницу на обследование. В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что в состоянии детей «наметилась положительная динамика». Региональный уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков заявил, что детей готовы взять под опеку родственники.

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