В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смерти супругов, которых нашли в квартире с детьми

Свердловские следователи возбудили уголовное дело ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после смерти супругов в квартире на ул. Таганской в Екатеринбурге. Накануне в запертой квартире обнаружили тела 30-летнего мужчины и 26-летней женщины, рядом с ними были их дети — двухгодовалый мальчик и трехмесячная девочка. Дети живы и находятся в больнице.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, днем 15 марта в полицию поступило сообщение от жительницы дома по ул. Таганская, о том, что из квартиры на 16 этаже капает вода и плачут маленькие дети. «На место происшествия были направлены специальные службы и участковый уполномоченный МВД. Установлено, что в этой квартире проживала семья. После вскрытия двери в квартире обнаружено, что мужчина и женщина скончались», — прокомментировал полковник Горелых. По его данным, в этой квартире семья проживала два месяца, квартиру они арендовали. Дети, которые находились в квартире сейчас на обследовании в больнице, у них обезвоживание. «После лечения будет определена передача детей либо родственникам, либо в социальный центр до решения вопроса об опекунстве», — добавил Валерий Горелых.

Как рассказал старший помощник руководителя регионального следственного комитета Александр Шульга, следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают соседей, тела направили на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Отмечается, что по предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.

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