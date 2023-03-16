Свердловский минздрав рассказал о состоянии детей, которых нашли с мертвыми родителями

В состоянии детей, которых накануне обнаружили в квартире на ул. Таганской в Екатеринбурге рядом с мертвыми родителями, «наметилась положительная динамика». Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

По информации СМИ, двухлетний мальчик и трехмесячная девочка провели в квартире с телами родителей три дня. Врачи зафиксировали у них обезвоживание и доставили их в больницу. Сейчас, по данным минздрава, дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, его перевели в отделение.

Напомним, детей удалось спасти благодаря соседям, которые отреагировали на плач и вскрыли квартиру. Когда на место происшествия приехали силовики, они обнаружили тело женщины, лежащее на диване. Мертвый отец находился на кухне. По информации источника Е1.ru, они могли отравиться наркотиками.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что детей готовы взять под опеку родственники.

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