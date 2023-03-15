В Екатеринбурге двоих детей нашли запертыми в квартире с телами их родителей

В Екатеринбурге на ул. Таганской в квартире обнаружили тела мужчины и женщины, в квартире вместе с ними были заперты два маленьких ребенка. По данным городского портала Е1, на плач детей обратили внимание соседи и вскрыли квартиру.

«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району проводится осмотр места происшествия, тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу. При внешнем осмотре телесных повреждений нет», — прокомментировал пресс-секретарь регионального СКР Александр Шульга.

У детей, по данным издания, зафиксировано обезвоживание, их доставили в больницу. Предположительно, дети пробыли в квартире с телами родителей около трех дней.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте