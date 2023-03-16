Открытое горение в погрануправлении ФСБ в Ростове-на-Дону ликвидировано

Пожарные в 14:36 ликвидировали открытое горение на складе погрануправления ФСБ по Ростовской области. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

Склад на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелся сегодня днем, 16 марта. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения.

Очевидцы сообщали «Ъ», что в здании сдетонировали боеприпасы, были слышны взрывы. Позже информацию об этом подтвердили в экстренных службах. По информации Василия Голубева, в результате пожара пострадал один человек. СМИ сообщали о двух пострадавших и одном погибшем.

Милена Костерева