Ветряные башни слетели с продажи

Как стало известно «Ъ-Юг», таганрогский производитель башен для ветрогенераторов «ВиндарСеверсталь» потерял более 600 млн руб. в результате разрыва отношений с датской компанией Vestas. Компания ушла из России из-за санкций Евросоюза, не заплатив таганрожцам за партию произведенного по ее заказу оборудования. Убыток составил порядка 2/3 от выручки «ВиндарСеверстали» в 2022 году, и сейчас компания пытается взыскать с бывшего партнера через Международный коммерческий арбитраж при ТПП РФ долг и неустойку в сумме 938 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: windarseverstal.com Фото: windarseverstal.com

Ростовский арбитражный суд наложил арест на 172 секции башен для ветротурбогенераторов, принадлежащих компании «Вестас Рус». Суд запретил компании распоряжаться арестованным имуществом и вывозить его с территории предприятия «ВиндарСеверсталь » в Таганроге, где оно сейчас находится.

Запрет был введен по требованию таганрогского предприятия, которое мотивировало его необходимостью принятия обеспечительных мер по иску к «Вестас Рус» о возмещении убытков за отказ от обязательств по договору закупки башенных конструкций.

Как заявила «ВиндарСеверсталь», с 2018 года (тогда был заключен договор) она изготавливала башни по заказу «Вестас Рус». В сентябре 2022 года компания-заказчик официально объявила о прекращении работы и самоликвидации. Причиной стала позиция материнской компании «Вестас Сентрал Юроп А/С» (Дания), которая решила свернуть деятельность в России из-за антироссийских санкций Евросоюза.

Однако, на тот момент у «ВиндарСеверстали» была партия произведенных, но неоплаченных башен. Производитель направил в адрес «Вестас Рус» требование о погашении образовавшейся задолженности в размере 622 млн руб., но претензия осталась без удовлетворения. Тогда «ВиндарСеверсталь» обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ с иском о взыскании долга и неустойки в сумме 938 млн руб. (иск сейчас находится на рассмотрении), вместе с тем заявив в арбитражный суд Ростовской области ходатайство об аресте уже изготовленных башен для имущественного обеспечения этого иска.

По расчетам «ВиндарСеверсталь», рыночная стоимость арестованных башен составляет всего 118 млн руб.

Как пояснила компания в ростовском арбитраже, эти конструкции можно использовать только для строительства ветротурбогенераторов, а поскольку «Вестас Рус» отказалась от своих планов, они являются просто ломом черных металлов весом 8,3 тыс. т.

ООО «Вестас Рус» (г. Москва) создано в феврале 2010 года. Компания занималась поставкой оборудования для операторов строительства ВЭС. В частности, «Вестас Рус» ввозила турбины из ЕС и комплектовала их лопастями собственного производства с завода в Ульяновске (закрылся в июле 2022 года из-за решения датской Vestas об уходе из России в связи в санкциями Евросоюза).

ООО «ВиндарСеверсталь» является совместным предприятием металлургической компании «Северсталь» и испанского правообладателя технологии изготовления башен Windar Renovables. Завод в Таганроге начал работу в 2018 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году «Виндарсеверсталь» снизила выручку по сравнению с предыдущим годом с 4,1 млрд руб. до 920 млн руб. Чистая прибыль сократилась до 102 млн руб. (в 2021 году — 1,27 млрд руб.).

В «ВиндарСеверсталь» на запрос «Ъ-Юг» по электронной почте не ответили.

По мнению президента Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаила Смирнова, «ВиндарСеверсталь» сможет продолжить работу после ухода одного из основных заказчиков в лице «Вестас Рус».

Эксперт отметил, что российская «дочка» датской Vestas была лишь посредником в поставках башен для строителей ВЭС. По словам Михаила Смирнова, «не смотря ни на что» реализация проектов в сфере альтернативной энергетики в России будет продолжаться как из-за мировой моды на «безуглеродную повестку», так и по соображениям экономической целесообразности.

Вадим Водолазов