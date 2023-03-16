Песков: в Кремле сожалеют о решении Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, Россия не представляла и не представляет угрозы для этих государств.

«Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозу для этих стран никоим образом, ибо у нас нет никаких споров с этими странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать "Антироссией"»,— сообщил господин Песков во время пресс-колла.

По его словам, со стороны Москвы никаких военных угроз по отношению к Швеции и Финляндии не исходило, поэтому их намерение вступить в НАТО не является оправданным.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Решение в отношении Швеции застопорилось на фоне проведения в Стокгольме акции с сожжением Корана у турецкого посольства.

2 марта парламент Венгрии в очередной раз перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО. Оно должно будет состояться не раньше 20 марта. Президент Финляндии Саули Ниинистё 17 марта намерен встретиться с турецким президентом Реджепом Эрдоганом и прояснить позицию Анкары по вступлению Хельсинки в альянс.

Александр Кислов