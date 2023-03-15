Ниинистё: Эрдоган сообщит о решении по заявке Финляндии в НАТО 17 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщит о позиции Анкары по вступлению Финляндии в НАТО в пятницу, 17 марта. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё, его заявление приводит AP. По его словам, Турция готова одобрить членство его страны в альянсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Президент Финляндии в пятницу, 17 марта, встретится с президентом Турции в Стамбуле. На вопрос журналистов, может ли турецкий парламент после этого ратифицировать членство Финляндии, господин Эрдоган ответил: «Бог даст, если это к лучшему». «Каким бы ни было решение, оно будет. Мы внесем свой вклад»,— сказал он.

Выступая сегодня, 15 марта, в Хельсинки, Саули Ниинистё заявил, что Турция готовится ратифицировать членство Финляндии в НАТО. По его словам, турецкие официальные лица попросили его присутствия в Стамбуле, чтобы объявить о решении Анкары относительно заявки Хельсинки.

«Для Финляндии очень важно, чтобы как Финляндия, так и Швеция вступили в НАТО как можно скорее. Я продолжу свою работу по поддержке членства Швеции в НАТО»,— сказал господин Ниинистё.

1 марта парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО. Решение по вступлению Швеции в альянс застопорилось из-за акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме.

О перспективах расширения альянса — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Анастасия Ларина