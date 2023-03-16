Мэрия Уфы утвердила проект планировки микрорайона Южный

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Армавирской, Софьи Перовской, продолжением улицы Степана Кувыкина и улицей Зайнаб Биишевой, площадью 13 га, следует из постановления мэрии от 30 декабря 2022 года, опубликованного сегодня. Проекты разработаны по заказу ООО «Жилой комплекс «Южный».

Как следует из документов, предлагается снести ветхие одно-двухэтажные жилые дома усадебного типа, металлические гаражи, хозяйственные постройки и административное здание по Армавирской.

В квартале планируется построить два 27-этажных дома со встроенными помещениями общей площадью 32,1 тыс. кв. м, административные здания, трехэтажный надземный открытый паркинг на 96 машиномест, двухуровневый подземный паркинг на 160 машиномест и два трехуровневых подземных паркинга на 375 и 114 машиномест.

Майя Иванова

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