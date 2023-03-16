Министр просвещения Кравцов пообещал к 1 сентября подготовить учебник истории с разделом про спецоперацию

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории, в который войдет раздел о военной операции на Украине, будет готов к 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас идет работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен»,— сообщил глава ведомства (цитата по ТАСС).

Разделы о военной операции на Украине планируется внести в школьные программы по истории для 10–11-х классов. Новые программы по истории уже направили в Минюст. Военную операцию уже сейчас обсуждают со школьниками на уроках «Разговоры о важном».

Подробнее об обсуждении в российских школах украинского конфликта в материале «Ъ» «Специальные военные уроки».

Александр Кислов