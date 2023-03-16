Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министр просвещения Кравцов пообещал к 1 сентября подготовить учебник истории с разделом про спецоперацию

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник истории, в который войдет раздел о военной операции на Украине, будет готов к 1 сентября.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас идет работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен»,— сообщил глава ведомства (цитата по ТАСС).

Разделы о военной операции на Украине планируется внести в школьные программы по истории для 10–11-х классов. Новые программы по истории уже направили в Минюст. Военную операцию уже сейчас обсуждают со школьниками на уроках «Разговоры о важном».

Подробнее об обсуждении в российских школах украинского конфликта в материале «Ъ» «Специальные военные уроки».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...