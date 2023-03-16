ГК «Русагро» планирует строительство терминала по перевалке масел и жиров в Туапсе

Группа компаний «Русагро» ищет разработчика для подготовки проекта терминала по перевалке растительных масел и жиров в Туапсе, сообщает «Ъ».

Как удалось выяснить изданию, холдинг также объявил о вакантной должности руководителя «одного из крупнейших в России» проектов масложирового предприятия в Туапсе. Подробности проекта пока не известны. Однако, эксперты предполагают, что его мощность может составить до 1,5 млн т.

«Русагро» входит в число крупнейших в России производителей масложировой продукции. Выручка группы компаний в 2022 году составила 240 млрд руб., что на 8% превышает результат прошлого года. EBITDA «Русагро» оценили в 45,01 млрд руб. На продажу масложировой продукции приходится 52% выручки и 37% EBITDA. Одним из совладельцев группы компаний является структура экс-сенатора Вадима Мошковича.

Анастасия Назарова