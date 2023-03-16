Денежные переводы из России в Грузию резко сократились

В течение февраля из России в Грузию системами быстрых переводов отправлено $188,9 млн. Это на $128,4 млн меньше, чем в январе. Об этом сообщает Национальный (Центральный) банк Грузии.

Тем не менее по данному показателю РФ по-прежнему занимает первое место среди всех государств, откуда в Грузию частные лица перечисляют денежные суммы. На втором месте Италия — $39 млн. На третьем — США, $30 млн. В январе из Италии перечислено $40 млн, из США — $29 млн.

Резкое сокращение переводов именно из РФ может свидетельствовать об оттоке россиян из Грузии, поскольку львиная доля переводов за последние месяцы, особенно после начала военной операции на Украине, приходилось на граждан России, поселившихся в Грузии.

Однако проследить за этим процессом станет возможно лишь в апреле, после того как МВД опубликует данные о пересечении границы россиянами. Согласно недавно принятым нормам, пограничное ведомство, входящее в состав МВД, отныне публикует данные о пересечении границы ежеквартально, а не ежемесячно, как прежде.

Какие возможности остались у россиян для трансграничных переводов — в материале «Ъ FM».

Георгий Двали, Тбилиси