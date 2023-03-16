В Сочи задержана мать младенца, который умер после голодания

Сочинский Следком арестовал 33-летнюю мать младенца, который предположительно умер от истощения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 11 февраля женщина родила мальчика дома без помощи врачей. Подозреваемая не поставила сына на медучет и не предоставила возможности врачам осмотреть младенца.

«В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи женщина с сожителем самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в больницу»,— говорится в пресс-релизе СУ СКР по краю.

Сейчас следователь ходатайствует о помещении фигурантки под домашний арест. Расследование продолжается.

По данным Kub Mash, отца ребенка задержали на 10 суток. Известно, что мужчина пропагандирует в своем блоге отказ от пищи животного происхождения и термической обработки еды, а также праноедение (питание энергией солнца).

Олег Исаев

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