Патриарх Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской Лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закрытие Киево-Печерской Лавры привело бы к нарушению украинских верующих. Он призвал воспрепятствовать к закрытию монастыря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных конституцией Украины, а также такими документами, как устав ООН и многими другими актами международного значения»,— сказал патриарх Кирилл в видеобращении (цитата по «РИА Новости»).

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию лавры до 29 марта. Решение объяснили найденными нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании. Настоятель Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел говорил, что монахи не будут выселяться.

Власти Украины поясняли, что речь идет о выселении некоторых руководителей лавры, а не всех монахов. Они также предлагали монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), основанную в 2019 году. Российская православная церковь считает ПЦУ раскольниками.

Олеся Павленко