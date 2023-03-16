В Ярославской области военкоматы уточняют данные военнообязанных

В Ярославской области военкоматы ведут работу по уточнению данных граждан, состоящих на воинском учете, сообщает ТАСС. Для этого жителям вручают повестки. О фактах раздачи повесток сообщают и сами ярославцы в социальных сетях.

В военном комиссариате Ярославской области ТАСС уточнили, что «это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета».

Пока что раздача повесток не носит массового характера. Случаи сообщений в соцсетях об этом единичны.

«Ъ» сообщал, что ранее аналогичные повестки начали получать жители Краснодарского края и Ростовской области. Также повестки начали присылать жителям Пензенской и Липецкой областей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Антон Голицын, Ярославль