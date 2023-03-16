Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области военкоматы уточняют данные военнообязанных

В Ярославской области военкоматы ведут работу по уточнению данных граждан, состоящих на воинском учете, сообщает ТАСС. Для этого жителям вручают повестки. О фактах раздачи повесток сообщают и сами ярославцы в социальных сетях.

В военном комиссариате Ярославской области ТАСС уточнили, что «это плановая деятельность для уточнения данных воинского учета».

Пока что раздача повесток не носит массового характера. Случаи сообщений в соцсетях об этом единичны.

«Ъ» сообщал, что ранее аналогичные повестки начали получать жители Краснодарского края и Ростовской области. Также повестки начали присылать жителям Пензенской и Липецкой областей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Антон Голицын, Ярославль

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...