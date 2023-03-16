В Саратове предъявили обвинение организаторам рехаба, где погиб человек

Следователи по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области предъявили двоим жителям областного центра обвинение в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 127 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что 34-летний Дмитрий Кречин сдавал места в частном доме нарко и алкозависимым гражданам. С организацией ему помогал 30-летний знакомый Антон Мельник.

С 26 по 27 февраля хозяева вместе с постояльцами дома завернули 25-летнего мужчину в ковер, обвязали скотчем и оставили на веранде, где тот впоследствии умер от переохлаждения.

Суд поместил 34-летнего подозреваемого под домашний арест, второму фигуранту выдали запрет на определенные действия.

Дарья Васенина