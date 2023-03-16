В Минобороны назвали провокацией полеты американских беспилотников у побережья Крыма

Министр обороны РФ в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что полеты американских БПЛА у побережья Крыма «носят провокационный характер». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Появление дронов в США в районе полуострова может создать условия для эскалации конфликта в Черноморской зоне, как отметили в Минобороны РФ по итогам переговоров.

«Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно»,— цитирует издание заявление ведомства.

Ранее у берегов Крыма американский дрон MQ-9 Reaper упал в море из-за маневра во время сопровождения аппарата российскими истребителями. В Пентагоне заявили, что беспилотник не был оснащен вооружением и выполнял разведывательные действия.

Анастасия Донскова

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