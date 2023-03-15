Нарышкин: у России есть все возможности для поиска упавшего американского беспилотника

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагает техническими возможностями для того, чтобы найти и изучить обломки американского беспилотника, упавшего в Черном море.

«Такие технические возможности есть»,— рассказал он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным (отрывок беседы опубликован в Telegram-канале Зарубина), не уточняя других деталей.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что обломки американского беспилотника MQ-9 следует непременно извлечь из Черного моря. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что США принимают все меры для того, чтобы обломки MQ-9 не попали в чужие руки.

14 марта над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. США утверждают, что БПЛА упал из-за небезопасного маневра российского истребителя Су-27, задевшего винт беспилотника. По версии Минобороны РФ, летательный аппарат нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

Госдеп США вызвал российского посла Анатолия Антонова, чтобы направить сигнал об обеспокоенности в связи с инцидентом. В Кремле заявили, что о происшедшем было доложено президенту России Владимиру Путину.

Александр Кислов