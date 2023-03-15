«Автодорстрой» получил очередной заказ по благоустройству сквера

Контракт на благоустройство сквера в районе домов №7а на улице Дружаева и №20 на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде заключили с ООО «Автодорстрой», документ опубликован на портале госзакупок. За 55 млн руб. подрядчик должен благоустроить территорию и оборудовать на участке площадку для тренировки собак. Подрядчика выбрали по итогам конкурса, который провела администрация Нижнего Новгорода. Работы необходимо завершить к середине июля.

Ранее «Автодорстрой» получил еще девять муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий в Нижнем Новгороде общей стоимостью более 300 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Анастасия Еремина