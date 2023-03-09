Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сквер у бывшего кинотеатра «Москва» благоустроит «Автодорстрой» за 13 млн рублей

Победителем конкурса на благоустройство сквера у бывшего кинотеатра «Москва» в Нижнем Новгороде признана компания «Автодорстрой». Контракт заключен по начальной максимальной цене – 12,9 млн руб., следует из материалов на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает администрация Московского района. Подрядчику предстоит до середины июля уложить пешеходные дорожки, обустроить газон и клумбы, высадить деревья, установить скамейки и качели.

Ранее «Автодорстрой» получил еще восемь муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий в Нижнем Новгороде общей стоимостью 290 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...