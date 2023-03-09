Сквер у бывшего кинотеатра «Москва» благоустроит «Автодорстрой» за 13 млн рублей

Победителем конкурса на благоустройство сквера у бывшего кинотеатра «Москва» в Нижнем Новгороде признана компания «Автодорстрой». Контракт заключен по начальной максимальной цене – 12,9 млн руб., следует из материалов на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает администрация Московского района. Подрядчику предстоит до середины июля уложить пешеходные дорожки, обустроить газон и клумбы, высадить деревья, установить скамейки и качели.

Ранее «Автодорстрой» получил еще восемь муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий в Нижнем Новгороде общей стоимостью 290 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Анастасия Еремина