В Кремле заявили о «плачевном состоянии» отношений России и США после инцидента с дроном MQ-9 Reaper

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с падением американского дрона-разведчика MQ-9 неподалеку от побережья Крыма, заявил, что отношения России и США находятся в «низшей точке», в «плачевном состоянии». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я предлагаю вам ориентироваться на заявление министерства обороны, в котором четко сказано, что никакие вооружения не применялись, физического контакта не было»,— ответил господин Песков на вопрос издания об обстоятельствах падения БПЛА.

Американский беспилотник MQ-9, известный как Reaper, был обнаружен у побережья Крыма 14 марта. Как заявили в Пентагоне, аппарат выполнял разведывательную миссию. В ведомстве отметили, что это рядовая операция, которая ранее уже проводилась в регионе. В Минобороны РФ сообщили, что БПЛА пересек границу района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. Поэтому для идентификации объекта в воздух были подняты самолеты средств ПВО. Телеканал СВС смоделировал условия падения аппарата. Кадры видео, выпущенного в эфир, показали, что российские самолеты осуществили сброс топлива в близости от дрона. После этого аппарат совершил маневр и рухнул в море. Европейское военное командование армии США заявило, что действия российских летчиков были «безрассудными» и «экологически небезопасными».

Анастасия Донскова

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