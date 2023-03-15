Американские СМИ смоделировали падение дрона MQ-9 Reaper в Черном море

Американский телеканал CBS показал в эфире видео, созданное на основе данных о падении беспилотника MQ-9 в Черном море в районе Крыма.

На записи смоделировали момент, когда российский истребитель сбрасывает топливо на близком расстоянии от дрона, после чего тот совершил резкий маневр и рухнул в море. В Пентагоне заявили, что подобное сближение российских летчиков «непрофессионально».

Ранее о падении БПЛА США в Черном море сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что истребители вылетели к обнаруженному дрону, нарушившему установленные границы района временного режима использования воздушного пространства, направились самолеты средств ПВО для идентификации.

По данным источника в Пентагоне, опубликованным NYT, Reaper проводил разведывательный полет и не был оснащен вооружением.

Анастасия Донскова

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