ЗакС Петербурга во втором чтении принял закон о обезличенных декларациях об имуществе и доходах

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 15 марта во втором чтении приняли законопроект о публикации собственных деклараций в обобщенном виде. В отчетах не будут указывать персональные данные, по которым можно идентифицировать доходы и имущество парламентария, передает корреспондент «Ъ-СПб».

В рамках второго чтения поправки подготовили депутаты «Единой России» Денис Четырбок и Всеволод Беликов. Господин Четырбок отметил, что предложение учитывает пожелания депутатов о сохранении максимальной открытости. Тем не менее в тексте поправки сохраняются нормы об обобщенных данных.

В начале марта «Ъ-СПб» рассказывал, что депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении подачу обезличенных деклараций об имуществе и доходах. Документ раскритиковала вице-спикер Марина Шишкина, которая подчеркнула, что члены фракции «Справедливая Россия – За правду» продолжат публиковать свои декларации открыто. Аналогичное заявление прозвучало и со стороны главы фракции «Яблоко» Александра Шишлова.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля подписал федеральный закон о публикации деклараций без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

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