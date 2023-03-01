Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении подачу обезличенных деклараций об имуществе и доходах

ЗакС Санкт-Петербурга одобрил в первом чтении законопроект, разрешающий подачу деклараций об имуществе, доходах и расходах в обезличенном виде. Авторами инициативы, которые предложили привести городской закон в соответствии с новыми федеральными нормами, стали единороссы Всеволод Беликов и Денис Четырбок.

За принятие документа высказались 33 депутата, 14 проголосовали против, еще трое воздержались. Документ раскритиковала вице-спикер Марина Шишкина, которая подчеркнула, что члены фракции «Справедливая Россия – За правду» продолжат публиковать свои декларации открыто. Аналогичное заявление прозвучало и со стороны главы фракции «Яблоко» Александра Шишлова.

«Получая зарплату из бюджета мы просто обязаны отчитываться перед избирателями»,— подчеркнула госпожа Шишкина.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля подписал федеральный закон о публикации деклараций без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

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