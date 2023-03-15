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Коммерсантъ FM
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Профицит торгового баланса РФ в январе сократился в два раза

Профицит торгового баланса России по результатам января 2023 года составил $10,732 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Относительно показателей прошлого года положительное внешнеторговое сальдо РФ сократилось на 52%. В 2022 году профицит торгового баланса составил $22,5 млрд.

По данным ФТС, доходы федерально бюджета от экспорта товаров из России в январе сократились на 28% — до $32,9 млрд по сравнению с результатами того же месяца 2022 года ($45,8 млрд). Импорт снизился на 4,7% — до $22,2 млрд — относительно прошлого года ($23,3 млрд).

Оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% год к году и достиг $850,5 млрд. Объемы экспорта выросли на 19,9% — до $591,5 млрд, импорт снизился на 11,7% — до $259,1 млрд.

13 марта ФТС объявила о возобновлении публикации данных таможенной статистики внешней торговли. Размещать данные об экспорте и импорте ведомство прекратило в апреле 2022 года после введения западных санкций.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Таможня приоткрыла торговую тайну».

Милена Костерева

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