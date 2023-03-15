«ФОРЭС» подтвердил обыски в главном офисе и подразделениях компании

Компания «ФОРЭС» подтвердила, что накануне, 14 марта, Следственный комитет РФ проводил обыски в главном офисе компании в Екатеринбурге, а также в обособленных подразделениях в Сухом Логу, Асбесте и Каменск-Уральском. В пресс-службе компании отметили, что они не дают оценок действиям силовиков, оказывая им полное содействие, предоставляя всю необходимую информацию.

Ранее адвокат Михаил Зельдин, представляющий интересы одного из лиц, связанных с делом, заявлял, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дело, которое якобы возбудили по заявлению «Роснефти». Претензии у компании, по его словам, возникли из-за того, что «ФОРЭС» продал продукцию на 30% дороже себестоимости.

В пресс-службе «ФОРЭС» заявили, что Михаил Зельдин не является представителем компании, поэтому его выступление от ее имени является некорректным и не является позицией компании.

«ФОРЭС» выпускает керамические расклиниватели нефтяных скважин — пропанты. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах. Объем производства — до 100 тыс. тонн готовой продукции в месяц. Основной владелец — Сергей Шмотьев.

Подробнее об обысках в главной офисе компании — в материале «Ъ-Урал» «В обысках ФОРЭСа нашлась "Роснефть"».

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