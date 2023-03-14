Адвокат прокомментировал обыски в офисе «ФОРЭС» в Екатеринбурге

Обыски в офисе компании «ФОРЭС» в Екатеринбурге прокомментировал адвокат Михаил Зельдин, который в беседе с «Ъ-Урал» заявил, что представляет интересы одного из лиц, имеющих отношение к делу. По его словам, поводом для обысков послужило заявление «Роснефти» о том, что ей продали товар на 30% дороже себестоимости.

«Состава преступления тут, конечно же нет, но для отжима бизнеса вполне себе нормальная формулировка»,— считает адвокат. Ранее сообщалось, что мероприятия в бизнес-центре «Онегин Плаза», где расположен офис «ФОРЭС», проводили силовики из Москвы, у которых есть «претензии» к директору компании Сергею Шмотьеву.

«ФОРЭС» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. Производственные мощности находятся в Асбесте, Сухом Логу, Каменске-Уральском и других городах.

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