Воронежская ГК «Шанс» начала поставлять средства защиты растений в ЛНР

Воронежская группа компаний «Шанс», выпускающая в Липецкой области средства защиты растений, начала поставку средств защиты растений в Луганскую народную республику. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил воронежский вице-премьер Виктор Логвинов. Он напомнил, что ранее власти республики обращались к Воронежской области с просьбой помочь с поставками удобрений и средств защиты растений.

Вице-премьер отметил, что филиал в Луганске также открыл один из воронежских поставщиков сельскохозяйственной техники. Кроме того, некоторые воронежские компании рассматривают возможность взять землю в республике в аренду и заниматься растениеводством и животноводством, рассказал он.

В начале февраля стало известно, что молочный холдинг «Молвест» из Воронежской области (основатель — депутат Госдумы Аркадий Пономарев) планирует построить молочный комплекс на 3,6 тыс. голов в Луганской народной республике. Компания также рассматривает возможность строительства предприятия по переработке и производству готовой продукции.

Олег Мухин

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