Great Wall назвал стоимость модели Tank 500 в России

Компания Great Wall назвала стоимость внедорожника Tank 500 на российском рынке.

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Фото: Great Wall Tank 500

Фото: Great Wall

Автомобиль оснащен 299-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором V6, который сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель получила полный привод c понижающей передачей, блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

В России модель будет представлена в двух комплектациях — Adventure и Premium — стоимость 5 млн руб. и 5,6 млн руб. соответственно. Отличаться внедорожники станут только уровнем оснащения. Прием предзаказов на Tank 500 будет открыт 12 апреля.

Напомним, ранее Great Wall представил на российском рынке компактный внедорожник Tank 300.

Максим Вершинин

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