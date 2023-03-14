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Коммерсантъ FM
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«Спортмастеру» грозит штраф по заявлению Роскомнадзора из-за утечки данных клиентов

Мировой суд Черемушкинского района Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении «Спортмастера» из-за нарушения закона о персональных данных. В конце 2022 года в сеть утекли данные покупателей «Спортмастера», в том числе номера телефонов, адреса электронной почты и имена.

«Мировой участок №52 мирового суда Черемушкинского района Москвы зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Спортмастер". Рассмотрение материала назначено на 4 апреля»,— сообщила пресс-служба суда «Интерфаксу».

Как сообщили агентству, Роскомнадзор составил протокол в отношении компании об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.13.11 (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Компании грозит штраф до 100 тыс. руб.

31 декабря прошлого года в Telegram-каналах начала распространяться информация, что в сети оказались данные покупателей «Спортмастера». Сообщалось, что в открытый доступ попали номера телефонов, адреса электронной почты и имена сотен тысяч клиентов. 1 января Роскомнадзор сообщил, что проверит информацию об утечке.

Эрдни Кагалтынов

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