В центре Мелитополя произошел взрыв

В Мелитополе произошел взрыв автомобиля, в результате пострадал один человек. Как сообщила местная администрация, подрыв осуществили с помощью самодельного взрывного устройства.

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что взрыв произошел примерно в 18:40 в районе рынка на улице Кирова.

По предварительным данным, пишет Владимир Рогов, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

В администрации города сообщили, что пострадавший госпитализирован. На месте взрыва работают экстренные службы.

Лусине Баласян