Боррель: ЕС может принять решение о совместных закупках оружия для Украины 20 марта

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ожидает принятия решения странами Евросоюза (ЕС) по совместным закупкам оружия для Украины 20 марта. В этот день планируется встреча министров иностранных дел и обороны в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Жозеп Боррель (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мое намерение — достичь соглашения о пакетном решении 20 марта в преддверии саммита ЕС 23–24 марта»,— говорится в заявлении Жозепа Борреля, опубликованном на сайте внешнеполитической службы.

Глава европейской дипломатии отметил, что вопрос о совместных поставках обсуждался в Стокгольме 8 марта на неформальной встрече министров обороны ЕС. Все страны-участницы едины во мнении, что необходимо двигаться вперед, однако отдельные вопросы требуют доработки, рассказал Жозеп Боррель.

Он напомнил о плане из трех шагов, предложенном в Стокгольме. В первую очередь необходимо обеспечить поставку Украине артиллерийских снарядов из запасов стран ЕС, а затем реализовать их совместную закупку для восполнения недостатка.

«Совместно закупая, мы сможем снизить стоимость каждого снаряда и сроки доставки, на это нужно выделить еще €1 млрд из Европейского фонда мира»,— говорится в заявлении. Кроме того, Жозеп Боррель предложил открыть новые производственные линии и заводы для выпуска боеприпасов. Тем самым, считает он, ЕС сможет обеспечить потребности Украины.

Всего Жозеп Боррель предлагал направить €2 млрд в Европейский фонд мира, средства которого используются для оплаты поставок оружия Украине. ЕС это решение одобрил. С 24 февраля 2022 года Евросоюз направил Украине €49 млрд финансовой помощи, из этой суммы на военную помощь пришлось €3,6 млрд. По данным Financial Times, с начала спецоперации ЕС отправил Украине 325 танков, 200 реактивных систем залпового огня, более 1 тыс. дронов.

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Лусине Баласян