Евро поднялся выше 81 руб./€ впервые с конца апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 81 руб./€ впервые с 22 апреля 2022 года. Курс доллара растет на 0,26%, до 76,05 руб./$. Юань поднимается на 0,88%, до 10,95 руб.

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Последний торговый день зимы рубль завершил ослаблением — 28 февраля доллар подорожал почти на 0,5%, до отметки 74,9 руб./$. За предшествующий день российская валюта укрепилась примерно на 1,5%. По оценкам аналитиков, с начала года рубль уже ослаб к доллару на 22%, а к евро — на 26%. В феврале ситуацию усугубило сразу несколько серьезных факторов, среди которых очередное усиление санкций, а также нарастающий дефицит бюджета.

Подробнее о том, какой курс рубля ожидают эксперты весной, — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева