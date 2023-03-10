Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евро поднялся выше 81 руб./€ впервые с конца апреля 2022 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 81 руб./€ впервые с 22 апреля 2022 года. Курс доллара растет на 0,26%, до 76,05 руб./$. Юань поднимается на 0,88%, до 10,95 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Последний торговый день зимы рубль завершил ослаблением — 28 февраля доллар подорожал почти на 0,5%, до отметки 74,9 руб./$. За предшествующий день российская валюта укрепилась примерно на 1,5%. По оценкам аналитиков, с начала года рубль уже ослаб к доллару на 22%, а к евро — на 26%. В феврале ситуацию усугубило сразу несколько серьезных факторов, среди которых очередное усиление санкций, а также нарастающий дефицит бюджета.

Подробнее о том, какой курс рубля ожидают эксперты весной, — в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...