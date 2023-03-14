КГБ Белоруссии внес осужденную россиянку Сапегу в список лиц, причастных к терроризму

КГБ Белоруссии включил осужденную россиянку Софью Сапегу в список лиц, причастных к террористической деятельности. В настоящее время она отбывает тюремный срок в одной из белорусских колоний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сапега

Фото: личный архив Софьи Сапеги / Европейский гуманитарный университет Софья Сапега

Фото: личный архив Софьи Сапеги / Европейский гуманитарный университет

Софья Сапега числится в списке причастных к терроризму, опубликованном на сайте белорусского КГБ, под номером 1026. В качестве основания для включения Сапеги в перечень указано вступление в законную силу вынесенного ей приговора суда.

Гродненский облсуд в мае 2022 года приговорил девушку к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. По версии следствия, Софья Сапега была администратором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковали личные данные белорусских силовиков, а также Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским).

Софья Сапега подавала прошение о помиловании на имя белорусского президента Александра Лукашенко, однако ей было отказано. В Кремле заявили, что российские власти сделали для защиты осужденной все, что могли, и Кремль будет следить за тем, как соблюдаются ее права.

Александр Кислов