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Коммерсантъ FM
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Цены на газ в Европе опускались ниже $500 за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE опускалась ниже $500 за 1 тыс. куб. м. Минимальная цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах сегодня, 14 марта, была зафиксирована в 16:33 мск, она составляла $496 за 1 тыс. куб. м, или €44,735 за 1 МВт•ч. По состоянию на 17:36 мск стоимость фьючерса составляла €45,25 за 1 МВт•ч, или $508 за 1 тыс. куб. м.

9 марта цены на газ в Европе опустились ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Падение цен связано с завершением календарной зимы и отопительного сезона в Европе.

По состоянию на 3 марта показатель заполненности подземных хранилищ газа в странах Евросоюза опустился до 59,6%. В прошлом отопительном сезоне этот показатель опускался ниже 60% уже 15 декабря.

Подробнее об энергетических проблемах ЕС — в материале «Ъ» «Цены на газ страх потеряли».

Эрдни Кагалтынов

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