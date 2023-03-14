Курская полиция обвинила четырех человек в обналичивании 41 млн рублей

Следственная часть курского управления МВД предъявила четырем участникам организованной группы предъявлены обвинения в незаконном образовании юрлица и незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 и ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Имена фигурантов не раскрываются. По данным полиции, они через подставных лиц создали более 250 компаний, чтобы использовать их «без ведома и участия фактических учредителей и директоров». Следствие считает, что фирмы-однодневки осуществляли незаконную банковскую деятельность «под видом легальной работы по ремонту и строительству объектов». В итоге с января 2020 по март 2022 года обвиняемые получили от обналичивания более 41 млн руб. дохода.

В полиции рассказали, что заинтересованные в обналичивании средств заказчики находятся за пределами Курской области. Однако следователи провели «необходимые следственные действия». «В уголовном деле уже более 20 томов. Проведены десятки экспертиз», — отметили в пресс-службе.

Сейчас продолжаются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявлению иных участников преступной схемы. В частности, 10 марта полиция провела «дополнительные 12 обысков в жилых и нежилых помещениях у лиц, входящих в близкое окружение организатора преступной группы».

Следствие возбудило более 40 уголовных дел против номинальных директоров. Четыре дела уже переданы в суд. Один обвиняемый признан виновным и оштрафован на 250 тыс. руб. «Фигуранты признались, что ранее не были знакомы с организаторами преступной схемы, но, не имея постоянного источника дохода, согласились оформить на себя фирмы-однодневки за вознаграждение, суммы составили от 15 до 45 тыс. руб.», — рассказали в полиции.

О прошедших 10 марта обысках у себя дома и в офисе сообщила курская активистка Татьяна Бондаренко. Впрочем, по ее словам проверяющие «и не скрывают», что их активность связана с ее позицией против строительства завода азотных удобрений в Курске. При этом «материалы, по которым обыск начат, скрыты»: «Мне не дали ознакомиться с ними, даже прочитать».

Завод на площадке «Курскхимволокна» несколько лет назад заявил холдинг «Куйбышевазот». Его мощность могла составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год, а объем инвестиций — превысит 75 млрд руб. В начале марта губернатор Роман Старовойт заявил, что «сегодня» строительство завода не рассматривается.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Будьте удобры».

Владимир Зоркий

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