Здание и технику старейшего хлебозавода Краснодара продают за 72 млн рублей

Имущество одного из старейших предприятий Краснодара — ООО «Пашковский хлебозавод» — выставлено на торги за 72,8 млн руб. Информация об этом содержится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Яндекс.Карты

Семью лотами реализуют грузовые (ГАЗ, ЗИЛ) и легковой (LADA Granta) автомобили разорившегося предприятия, офисную технику и недвижимость. Самый дорогой лот — здания хлебозавода на ул. им. Фадеева, 159. Их общая площадь составляет 2,6 тыс. кв. м, начальная цена — 63 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Пашковский хлебозавод» банкротом в марте 2022 года. Заявление о признании предприятия несостоятельным подал индивидуальный предприниматель Данила Ярославцев. Задолженность завода составляла 11,5 млн руб.

О тяжелом финансовом состоянии стратегического городского предприятия стало известно в апреле 2021 года. Тогда бывший мэр Краснодара Евгений Первышов поручил в недельный срок разработать план спасения хлебозавода. Аналитики заявляли, что спасти хлебозавод можно было двумя способами: присоединить его к другому предприятию или максимально загрузить муниципальными заказами.

Хлебозавод был построен на окраине станицы Пашковской в 1935 году. Это одно из старейших предприятий города. Его ассортимент составлял более 100 наименований хлебобулочных изделий, мощность — 7, 3 тыс. т продукции в год. Объем производства основных видов продукции в 2019 году составил 2,2 тыс. т в год, в 2020-м — 1,2 тыс. т.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пашковский хлебозавод» зарегистрировано в августе 2008 года в Краснодаре. Основным видом деятельности является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Руководителем указан Владимир Зюрин, бенефициаром — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Харламов (55% в уставном капитале). Господин Харламов также является председателем совета Краснодарского крайпотребсоюза. Совладелицей Пашковского хлебозавода указана Татьяна Харламова с долей 45%. Выручка компании по итогу 2021 года составила 20,6 млн руб., убыток — 13,9 млн руб.

Наталья Решетняк

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