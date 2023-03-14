Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве тюменской школьницы, отправили в карцер

Виталия Бережного, который обвиняется в изнасиловании и убийстве восьмилетней Насти М. из Тюмени, отправили в карцер московского СИЗО, сообщил msk1.ru его новый адвокат Александр Почуев. По словам адвоката, такое решение было принято, потому что в камере, где находился Виталий Бережной и еще восемь человек, якобы нашли мобильный телефон. Александр Почуев считает, что отправкой в карцер на Бережного оказывается давление, так как ранее он заявлял о пытках.

Напомним, дело Виталия Бережного рассматривает Московский горсуд. Его дело уже начинал рассматривать Тюменский облсуд с участием коллегии присяжных заседателей, однако она была распущена после сообщения в СМИ о вынесении оправдательного вердикта. Позже судья Тюменского облсуда Наталья Жукова, рассматривавшая дело Виталия Бережного, заявила о самоотводе. А дело попросили перенести для рассмотрения в другой регион.

Настя М. пропала 30 июня 2021 года. 19 августа ее тело обнаружили в коробке на берегу одного озера Оброчное, в 2,5 км от ее дома. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый в преступлении Виталий Бережной. Он дал признательные показания и был арестован. Позднее он заявил, что оговорил себя под пытками.

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Диана Сунагатуллина