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На Ставрополье будет увеличено количество бюджетных мест по специальностям сферы ОПК

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал идею увеличить количество бюджетным мест в образовательных учреждениях региона по направлениям подготовки специалистов для сферы оборонной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

Обсуждение мер поддержки ОПК прошло в рамках специального совещания по развитию данных предприятий. Помимо расширения производств и господдержки решено наращивать кадровый потенциал для оборонных заводов.

«Все задачи, обозначенные Президентом России в Послании Федеральному Собранию — по логистике, технологиям, кадрам, которые необходимы для обеспечения безопасности страны — мы выполняем. Предложения по развитию оборонных производств обязательно поддержим», — цитирует пресс-служба правительства слова губернатора.

В ноябре прошлого года сообщалось, что студентов старших курсов начали привлекать к работе на промышленных предприятиях Ставрополья из-за возросшей нагрузки на отрасль.

Анастасия Назарова

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