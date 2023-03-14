Лавров: продвижение инфраструктуры НАТО в Азию делает заявку на долгосрочную конфронтацию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продвижение инфраструктуры НАТО в Азии «делает серьезную заявку» на конфронтацию со странами региона на многие годы. В качестве примера «натовской военной инфраструктуры» в Азии господин Лавров назвал альянс Австралии, США и Великобритании AUKUS.

«Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег»,— сказал Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (цитата по «РИА Новости»).

Господин Лавров также заявил, что Россия «никогда не дружит с кем-то против кого-то». Он также призвал пытаться не «относиться к кому-то свысока», как это делают «западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие великие цивилизации, выполнять их приказы».

В Азии действует несколько альянсов, в работе которых участвуют страны НАТО. Среди них — альянс AUKUS (Австралия, США и Великобритания) и Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD; США, Япония, Австралия, Индия).

О работе QUAD — в материале «Ъ» «Океаны грозят Китаю».