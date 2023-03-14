Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: продвижение инфраструктуры НАТО в Азию делает заявку на долгосрочную конфронтацию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продвижение инфраструктуры НАТО в Азии «делает серьезную заявку» на конфронтацию со странами региона на многие годы. В качестве примера «натовской военной инфраструктуры» в Азии господин Лавров назвал альянс Австралии, США и Великобритании AUKUS.

«Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег»,— сказал Сергей Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов (цитата по «РИА Новости»).

Господин Лавров также заявил, что Россия «никогда не дружит с кем-то против кого-то». Он также призвал пытаться не «относиться к кому-то свысока», как это делают «западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие великие цивилизации, выполнять их приказы».

В Азии действует несколько альянсов, в работе которых участвуют страны НАТО. Среди них — альянс AUKUS (Австралия, США и Великобритания) и Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD; США, Япония, Австралия, Индия).

О работе QUAD — в материале «Ъ» «Океаны грозят Китаю».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...