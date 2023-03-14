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Коммерсантъ FM
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Белый дом призвал Си установить контакт с Зеленским

Администрация Джо Байдена призывает председателя КНР Си Цзиньпина установить прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на сообщения СМИ о планах председателя КНР созвониться с украинским лидером после визита в Россию.

«Мы призывали президента Си установить контакт с президентом Зеленским, потому что считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать украинскую точку зрения, а не только российскую»,— сказал господин Салливан (цитата по CNN). По его словам, Вашингтон призывал к такому разговору публично и в частных беседах. США считают, что такой контакт «был бы хорошим развитием событий» и мог бы сбалансировать взгляд Китая на российско-украинский конфликт.

The Wall Street Journal накануне, 13 марта, сообщила, что Си Цзиньпин уже на следующей неделе намерен посетить с визитом Москву и встретиться с Владимиром Путиным. После этого он может провести переговоры по видеосвязи с Владимиром Зеленским. По данным собеседников издания, Си Цзиньпин, кроме визита в Россию, также собирается посетить ряд европейских стран, хотя «полный маршрут поездки не подтвержден».

О планах Пекина — в материале «Ъ» «Китайский мир лучше мира без Китая».

Леонид Уварчев

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