Украинская теннисистка Цуренко рассказала о панической атаке после разговора с главой WTA о россиянах на соревнованиях

В ходе теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть в матче третьего круга с белоруской Ариной Соболенко, которой засчитана техническая победа. Леся Цуренко позже рассказала, что не смогла выйти на матч из-за панической атаки. Причиной она назвала недавний разговор с генеральным директором Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леся Цуренко

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Леся Цуренко

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

«Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика»,— рассказала она изданию «Большой теннис Украины». Леся Цуренко объяснила, что в ходе разговора зашла речь об участии российских спортсменов в международных соревнованиях. Стив Саймон, рассказывает теннисистка, заявил, что сам не поддерживает ведение боевых действий, однако если игроки из России и Белоруссии имеют другую позицию, то это «только их собственное мнение», которое не должно ее расстраивать.

Гендиректор WTA якобы сказал, что спортсмены из этих стран, по его мнению, будут допущены на Олимпиаду аналогично тому, как это происходит в теннисе. «Также он сказал, что "фэйр-плэй" и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, и покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать. На вопрос, понимает ли он, что говорит мне это во время активной фазы военной агрессии России в моей стране, он сказал, что да, и это его мнение»,— рассказала украинская теннисистка.

Во время разговора Леся Цуренко также спросила Стива Саймона, окажут ли на соревнованиях помощь украинцам, подобную предоставленной на Australian Open. Тогда организаторы обеспечили украинским спортсменам дополнительное питание. «На этот вопрос я услышала ответ: "Я буду продолжать наблюдать за ситуацией", то есть фактически он дал понять, что никакой помощи не будет, как ее не было весь год»,— заключила она.

Со спортсменками из своей группы Леся Цуренко попросила «организовать конференц-колл с советом директоров WTA», чтобы поднять вопрос о компетентности Стива Саймона на должности гендиректора WTA.

Арина Соболенко из Белоруссии — вторая теннисистка мира — прошла в четвертый круг WTA 1000. Леся Цуренко занимал в рейтинге 95-е место.

После начала специальной военной операции Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Однако WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов допустили участие спортсменов из Белоруссии и России в соревнованиях в нейтральном статусе. Аналогичное решение приняли организаторы Australia Open.

Дискуссия о допуске белорусских и российских атлетов также проходит в преддверии Олимпиады-2024 в Париже. Многие западные страны выступают против, однако МОК рассматривает участие спортсменов в нейтральном статусе.

Подробнее о спорах вокруг допуска российских спортсменов на Олимпиаду — в материале «Ъ» «МОК предъявил права человека».

Лусине Баласян