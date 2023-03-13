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Коммерсантъ FM
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Пентагон заложил в бюджете на 2024 год рекордные $170 млрд на закупку вооружений

Министерство обороны США обнародовало президентский оборонный бюджет на 2024 финансовый год, согласно которому на закупку вооружений будут направлены рекордные $170 млрд. Ранее эту цифру приводило агентство Bloomberg.

«Среди многочисленных важных мер, которые укрепляют нашу боевую надежность в краткосрочной перспективе, этот бюджет предусматривает крупнейшие в истории вложения министерства в боеготовность и закупки, а также крупнейшие инвестиции в исследования и разработки»,— сообщает Пентагон. Инвестиции в разработки составят $145 млрд, на закупки выделяется $170 млрд.

Эти вложения помогут противостоять острой угрозе, исходящей от России, а также усиливающемуся вызову со стороны Китая, заявило Минобороны США.

Касательно европейского направления бюджет позволит Пентагону продолжать противодействовать «российской агрессии против союзников и партнеров по НАТО».

Эти вложения включают:

  • Европейскую инициативу по сдерживанию — $3,6 млрд;
  • военный взнос в НАТО — $601 млн;
  • программу НАТО в области безопасности — $293 млн;
  • инициативу по оказанию помощи Украине в области безопасности — $300 млн.

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Мария Федотова

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