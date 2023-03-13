Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов: законопроект о повышении призывного возраста примут в весеннюю сессию

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ожидает, что законопроект о повышении призывного возраста будет рассмотрен и принят Госдумой в весеннюю сессию. Он уточнил, что в случае одобрения парламентариями документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что призыв на военную службу в России в 2023 году пройдет по прежним правилам. Речь, по его словам, идет как о весеннем, так и об осеннем призыве в российскую армию.

«Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные. Это вполне они могут сделать, и, по нашему мнению, они должны это сделать»,— рассказал господин Картаполов (цитата по ТАСС).

В интервью РБК-ТВ политик добавил, что принятие законопроекта положительно скажется на качестве комплектования личного состава. Господин Картаполов считает, что произойдет «повышение качества призывников», так как в армию начнут приходить «взрослые люди, которые более подготовлены к службе в армии»

Законопроект о повышении призывного возраста уже внесен на рассмотрение в Думу, его авторами стали Андрей Картаполов, а также два зампреда комитета по обороне — Андрей Красов и Юрий Швыткин. Согласно проекту закона, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

Подробнее о повышении призывного возраста в России — в материале «Ъ FM» «Призывников ждет повышение».

Александр Кислов