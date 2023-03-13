Концерн «Калашников» начал поставки модульного пистолета Лебедева

Концерн «Калашников» начал контрактные поставки модульного пистолета Лебедева (МПЛ), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на президента Алана Лушникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модульный пистолет Лебедева

Фото: Концерн «Калашников» Модульный пистолет Лебедева

Фото: Концерн «Калашников»

«В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева. В этом году мы начали его производство и осуществляем первые контрактные поставки. В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания»,— указал господин Лушников в преддверии выставки «Экспотехностраж».

Разработка МПЛ велась с 2017 года в соответствии с техническим заданием Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ). Ведомство поручило разработать перспективный пистолет под патрон 9х19 мм типа «Парабеллум» с расширенными тактическими возможностями. В феврале 2021 года МПЛ успешно прошел программу государственных испытаний.

Согласно данным концерна, пистолеты МПЛ и МПЛ1 (его модифицированная версия) обладают расширенными тактическими возможностями за счет смонтированной в нижней части рамки универсальной планке «Пикатинни», которая позволяет оснастить оружие подствольными устройствами. Магазин новых пистолетов – 16-зарядный, с отверстиями в тыловой части. Конструкция оружия допускает применение боеприпасов повышенной мощности.

Параллельно с разработкой и внедрением МПЛ другой пистолет из семейства ПЛ – пистолет Лебедева компактный (ПЛК) был рекомендован к принятию на вооружение сил Министерства внутренних дел РФ. ПЛК призван заменить устаревший пистолет Макарова (ПМ).

В 2022 концерн «Калашников» выполнил рекордный за последние 20 лет план оружейного производства. В ноябре «РИА Новости» сообщило о том, что компанию назначили «координатором поставок элементов боевой экипировки» для ВС РФ.

Григорий Лейба