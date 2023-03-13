Reuters и «РИА Новости»: в Женеве начались консультации по продлению зерновой сделки

В Женеве стартовали переговоры между представителями России и ООН по продлению зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта. Как сообщает Reuters, в переговорах участвуют «официальные лица ООН» и замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Начало переговоров подтвердили в женевском представительстве РФ при ООН, уточняет «РИА Новости».

По данным источников Reuters, согласно изначальной договоренности переговоры по продлению зерновой сделки должны продлиться всего один день, но при необходимости сроки консультаций могут быть увеличены.

Зерновая сделка была заключена в июне 2022 года, в ноябре срок ее действия продлили. Переговоры о дальнейшем продлении сделки, предусматривающей достижение договоренностей о безопасном вывозе зерна из украинских портов, должны были начаться еще в конце февраля. К переговорам и расширению соглашения призывали ООН, США, Украина и Турция.

Подробнее о переговорах по продлению зерновой сделки — в публикации «Ъ» «Переговорщики поищут рациональное зерно».

Александр Кислов